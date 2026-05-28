サッカーW杯の試合が開催されるニュージャージー州メットライフ・スタジアム/Charly Triballeau/AFP/Getty Images（CNN）サッカーワールドカップ（W杯）北中米大会のチケットが天文学的な価格に上昇したことをめぐり、米ニューヨーク州とニュージャージー州の司法長官が調査に乗り出した。ニューヨーク州のジェームズ司法長官とニュージャージー州のダベンポート司法長官は27日、共同で、ニュージャージー州メットライフ・スタジア