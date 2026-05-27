第９７回都市対抗野球大会東海２次予選が、２８日から岡崎レッドダイヤモンドスタジアムで行われる。１４チームが参加し、６チームに本大会（８月２６日開幕・東京ドーム）の出場権が与えられる。昨夏は本大会で４強入りしたヤマハは初戦（２８日）で東邦ガスと対戦。８年連続４７回目の本大会行きを目指す。昨年は右肩の負傷で出場機会に恵まれなかった桃谷惟吹外野手（２５）が完全復活を果たす。立命館大出身で入社３年目。