サッカーの明治安田J2・J3百年構想リーグ最終節で、モンテディオ山形は5月24日、ホームで湘南ベルマーレに3対1で勝利しました。今シーズン、アウェーで1度敗れている湘南ベルマーレと対戦した青のユニフォーム・モンテディオは、前半10分。田中がハーフウェーライン付近からのロングシュート！先制点を挙げます。さらにその5分後。岡本のパスを受けた柳町が右