国道2号「西広島バイパス」の延伸工事で、5月25日夜から車線規制される区間が拡大されます。新たに規制が始まるのは、中区と西区をつなぐ新観音橋周辺の下り線です。国道2号「西広島バイパス」は、広島市西区観音本町から中区平野町までの2.3キロを延伸する計画です。2025年10月から本格的な工事が始まり、現在は、およそ600メートルの区間で車線規制を行っています。25日夜10時からの規制区間はおよそ150メート