知人A子さんの息子さんが通う少年野球チームに現れたのは、 周囲を凍りつかせる「恐怖のモンスターママ」でした。 「とんでもないお母さん」の暴走を止めたのは、監督でもコーチでもなく、一人の少年。 彼が放った「たった一言」とは？ チームを救った、痛快エピソードをご紹介します。 熱気ムンムン！ 少年野球の裏側