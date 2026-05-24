教育方針は家庭によって違うもの。いくら身内といえど、わが子と事あるごとに比べられたら良い気分はしませんよね。今回は、義姉にしつけや教育方針の口出しをされた筆者の友人が経験したエピソードを紹介します。 デリカシーのない義姉が苦手 義両親ととても仲が良い私。息子が生まれてからは、月に一度顔を見せに行っています。 そのとき、示し合わせたようにやって来るのが、夫の姉です。義姉の子はうちの