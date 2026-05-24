アニメ、ゲーム、コミックを中心とした北米最大級のポップカルチャーイベント「モモコン 2026(MomoCon)」が 2026年5月21日(木)から24日(日)まで、アトランタのジョージア・ワールド・コングレス・センターにて開催中です。モモコンは 2005 年、アメリカ・ジョージア工科大学のアニメ&ゲームクラブを母体としてスタートし、現在ではアニメ・ゲーム・コミック・コスプレなど多様なジャンルを網羅する総合イベントに成⻑。