2026年5月22日、韓国メディア・YTNは韓国で、「5・18光州民主化運動記念日（光州事件）」を連想させる表現を使用したとして批判を浴びているスターバックスコリアに対し、デリバリー配達員が不買・配達拒否を宣言したと報じた。記事によると、全国民主労働組合総連盟・サービス連盟配達プラットフォーム労働組合は21日に声明を発表し、「5・18光州民主化運動記念日を冒涜（ぼうとく）したスターバックスを非難し、不買と配達拒否を