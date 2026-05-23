【ミスタードーナツ】の店舗で、公式ホームページには掲載されていない、珍しいドーナツを見かけたことはありませんか？ これは「ファンシードーナツ」と呼ばれており、公式サイトによると「期間限定の商品で使用する原材料と、定番商品で使用する原材料を組み合わせた商品」とのことで、フードロス対策の一環にもなっている様子。ミスドファンにとっては、まるで「幻のドー