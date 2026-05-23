食感が楽しすぎる？！【ミスド】巡り合えたらラッキー♡「幻のドーナツ」

【ミスタードーナツ】の店舗で、公式ホームページには掲載されていない、珍しいドーナツを見かけたことはありませんか？ これは「ファンシードーナツ」と呼ばれており、公式サイトによると「期間限定の商品で使用する原材料と、定番商品で使用する原材料を組み合わせた商品」とのことで、フードロス対策の一環にもなっている様子。ミスドファンにとっては、まるで「幻のドーナツ」のように、ワクワクする存在であることは間違いなさそう。今回は、そんな、ファンシードーナツにフォーカス。ミスドでファンシードーナツを見つけたら、ぜひ食べてみて！

ザクザクチョコクランチをのせた豪華な幻ドーナツ

@megumiko_maniaさんがゲットしたファンシードーナツは、カスタードクリームをサンドした「フレンチクルーラー」に、チョコクランチをトッピングした「ザクザクカスタードフレンチ」。クランチがたっぷりとトッピングされ、見た目にも豪華！ フレンチクルーラー生地と、なめらかなカスタードクリーム、さらにザクザク食感のクランチという贅沢な組み合わせはファンシードーナツならではと言えるかも。

チョコとカスタードの相性に注目

食感も味も楽しめそうな「ザクザクカスタードフレンチ」を、@megumiko_maniaさんが実食。「ひとくち目からザクザク食感のチョコがしっかり甘くて、中のカスタードの濃厚さと相性ばっちり」とのこと。チョコとカスタードの組み合わせが好きな人に、刺さりそうな1品かも。

子どもも喜ぶ可愛さの幻ドーナツ

「ポン・デ・リング」に、ストロベリーチョコとクランチをトッピングした「ポン・デ・ゴールデンストロベリー」。ポコポコしたポン・デ・リングにクランチがたっぷりとのっていて、見た目の可愛さはピカイチかも。コーティングのチョコレートにはストロベリー味が使われていて、子どもも喜びそう。親子でシェアして食べたくなるドーナツです。

もちっ × ザクっ！ 2つの食感を楽しめる

「ポンデのもちっと感にクランチのザクっと食感が合わさって、ひとくちごとに楽しいドーナツ」と、@megumiko_maniaさんがコメントしている「ポン・デ・ゴールデンストロベリー」。もちっと生地とザクっとクランチを同時に楽しめる1品は、定番化してほしいという声も聞こえてきそう。奇跡の出合いを果たしたら、迷うことなくゲットしてみて。

ミスドのフードロス対策の一環として時々登場する幻のドーナツこと、ファンシードーナツ。同じドーナツには2度と出合えない可能性もあるので、見かけた際には、迷わず食べてみることをおすすめします！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@megumiko_mania様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Aoi.S