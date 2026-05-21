EVの常識を覆す軽量設計と官能的な走行演出の融合ホンダは、新型の小型電気自動車である「スーパーワン」を2026年5月22日に発売すると発表しました。5月21日に行われた発表イベントの会場には、本田技研工業で執行職を務める川坂英生日本統括部長をはじめ、開発責任者の堀田英智氏、エクステリアデザイナーの中島英一氏が登壇し、新たなEV戦略の一端を明らかにしています。【画像】これがホンダ新型「スーパーワン」の姿です！