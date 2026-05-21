静岡市立清水病院の再編問題を巡り病院の近隣住民約700人に行った市立清水病院のあり方に関するアンケートの結果が、21日、発表されました。このアンケートは、病院労働組合や地域住民などで構成される「清水地域の医療をよくする会」などが行なったものです。清水区内の病院周辺地域の住民を対象にアンケートが行われ、市立清水病院の運営形態変更や清水厚生病院との一体的運用という市の方針に対して、清水区