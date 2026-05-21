オリックスは21日、九里亜蓮投手が「バッファロー・トレース」ブランドアンバサダーに就任したことを発表した。また、オリックス・バファローズは昨シーズンに続きサゼラック社との「バッファロー・トレース」オフィシャルウイスキー契約を締結。昨シーズン人気を博した「バッファロー・トレース ハイボール」は、京セラドーム大阪内の店舗で購入できる。▼ 九里亜蓮「伝統ある「バッファロー・トレース」のブランドアンバサダ