◇プロ野球セ・リーグ 阪神ー中日(20日、甲子園)現在セ・リーグ６位に沈む中日が、初回に先制すると、２回にも山本泰寛選手の１号３ランが飛び出し序盤で４点のリードを奪っています。中日打線に対する阪神の先発はプロ4年目の茨木秀俊投手。初回から攻め立て、先頭の村松開人選手が四球で出塁します。続く山本泰寛選手がしっかり送りバントを決め、1アウト2塁のチャンスを演出します。ここで打席に向かったのは板山祐太郎選手。4