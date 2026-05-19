スコットランドサッカー協会（SFA）は19日、FIFAワールドカップ2026に向けたスコットランド代表メンバー26名を発表した。7大会ぶり9度目のW杯出場を決めたスコットランドは、同大会でブラジル代表、モロッコ代表、ハイチ代表と同じグループCに入っている。スティーヴ・クラーク監督が選んだ26名のメンバーには、リヴァプールのアンドリュー・ロバートソンやセルティックのキーラン・ティアニー、アストン・ヴィラのジョン・