スコットランド代表、W杯に向けた26名を発表！…マッギンやロバートソン、マクトミネイら順当に選出
スコットランドサッカー協会（SFA）は19日、FIFAワールドカップ2026に向けたスコットランド代表メンバー26名を発表した。
7大会ぶり9度目のW杯出場を決めたスコットランドは、同大会でブラジル代表、モロッコ代表、ハイチ代表と同じグループCに入っている。
スティーヴ・クラーク監督が選んだ26名のメンバーには、リヴァプールのアンドリュー・ロバートソンやセルティックのキーラン・ティアニー、アストン・ヴィラのジョン・マッギン、ナポリのスコット・マクトミネイらが順当に選出された。さらに、43歳の大ベテランであるハート・オブ・ミドロシアンのGKクレイグ・ゴードンもメンバー入りを果たした。
スコットランド代表のメンバーは以下の通り。
▼GK
アンガス・ガン（ノッティンガム・フォレスト／イングランド）
リアム・ケリー（レンジャーズ）
クレイグ・ゴードン（ハート・オブ・ミドロシアン）
▼DF
ジョン・サウター（レンジャーズ）
グラント・ハンリー（ハイバーニアン）
アーロン・ヒッキー（ブレントフォード／イングランド）
アンソニー・ラルストン（セルティック）
キーラン・ティアニー（セルティック）
ジャック・ヘンドリー（アル・イテファク／サウジアラビア）
スコット・マッケンナ（ディナモ・ザグレブ／クロアチア）
ドミニク・ハイアム（レクサム／ウェールズ）
ネイサン・パターソン（エヴァートン／イングランド）
アンドリュー・ロバートソン（リヴァプール／イングランド）
▼MF
ライアン・クリスティー（ボーンマス／イングランド）
フィンドレイ・カーティス（キルマーノック）
ベン・ドーク（ボーンマス／イングランド）
ケニー・マクリーン（ノリッジ・シティ／イングランド2部）
ジョン・マッギン（アストン・ヴィラ／イングランド）
ルイス・ファーガソン（ボローニャ／イタリア）
ビリー・ギルモア（ナポリ／イタリア）
スコット・マクトミネイ（ナポリ／イタリア）
▼FW
チェ・アダムズ（トリノ／イタリア）
リンドン・ダイクス（チャールトン／イングランド2部）
ジョージ・ハースト（イプスウィッチ／イングランド2部）
ローレンス・シャンクランド（ハート・オブ・ミドロシアン）
ロス・スチュワート（サウサンプトン／イングランド2部）
7大会ぶり9度目のW杯出場を決めたスコットランドは、同大会でブラジル代表、モロッコ代表、ハイチ代表と同じグループCに入っている。
スティーヴ・クラーク監督が選んだ26名のメンバーには、リヴァプールのアンドリュー・ロバートソンやセルティックのキーラン・ティアニー、アストン・ヴィラのジョン・マッギン、ナポリのスコット・マクトミネイらが順当に選出された。さらに、43歳の大ベテランであるハート・オブ・ミドロシアンのGKクレイグ・ゴードンもメンバー入りを果たした。
▼GK
アンガス・ガン（ノッティンガム・フォレスト／イングランド）
リアム・ケリー（レンジャーズ）
クレイグ・ゴードン（ハート・オブ・ミドロシアン）
▼DF
ジョン・サウター（レンジャーズ）
グラント・ハンリー（ハイバーニアン）
アーロン・ヒッキー（ブレントフォード／イングランド）
アンソニー・ラルストン（セルティック）
キーラン・ティアニー（セルティック）
ジャック・ヘンドリー（アル・イテファク／サウジアラビア）
スコット・マッケンナ（ディナモ・ザグレブ／クロアチア）
ドミニク・ハイアム（レクサム／ウェールズ）
ネイサン・パターソン（エヴァートン／イングランド）
アンドリュー・ロバートソン（リヴァプール／イングランド）
▼MF
ライアン・クリスティー（ボーンマス／イングランド）
フィンドレイ・カーティス（キルマーノック）
ベン・ドーク（ボーンマス／イングランド）
ケニー・マクリーン（ノリッジ・シティ／イングランド2部）
ジョン・マッギン（アストン・ヴィラ／イングランド）
ルイス・ファーガソン（ボローニャ／イタリア）
ビリー・ギルモア（ナポリ／イタリア）
スコット・マクトミネイ（ナポリ／イタリア）
▼FW
チェ・アダムズ（トリノ／イタリア）
リンドン・ダイクス（チャールトン／イングランド2部）
ジョージ・ハースト（イプスウィッチ／イングランド2部）
ローレンス・シャンクランド（ハート・オブ・ミドロシアン）
ロス・スチュワート（サウサンプトン／イングランド2部）