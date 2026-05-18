先行き不透明な経済状況や働き方の多様化が進む中、「一つの会社に依存し続けるリスク」に気づき、自らの手で新たな収入源を切り拓こうとする人が急増している。そんな状況下で、新卒で入社した大手コンサルをわずか1年半で退職したのち、自身の特性とも言える「ADHD」を武器に変え、個人で月収約100万円を稼ぎ出す若者がいる。 メンバーシップ1,500名以上のnote「ADHDの生存戦略」を運営するインフルエンサーのあわわ氏（@awa