元NHKアナウンサーの神田愛花（45）が、18日までにインスタグラムを更新。休日の様子を写真で公開した。「アメリカで購入した服だけを着てニューヨークっぽい、週末幸せ」とつづり、16枚の写真を公開。神田はニューヨークヤンキースの帽子にサングラスを合わせ、グレーの長袖Tシャツ姿だった。公開した写真の一部に、神田を撮影しているとみられる夫のバナナマン日村勇紀（54）の姿がサングラスに反射していた。コメント欄には