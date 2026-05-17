女優の菅井友香と中村ゆりかの主演による大人のガールズラブストーリー『チェイサーゲームW 水魚の交わり』が15日より全国公開され、新宿バルト9にて初日舞台挨拶が開催された。 本作はドラマ版が好評を博した『チェイサーゲームW』シリーズの最新作。前作から7年後を舞台に、時間の経過とともに変化していく関係性と、人生の選択に向き合う二人のその後が描かれる。映画化により、ドラマでは描かれなかった家族というテーログイン