透明感あふれる美少女として、1990年代のドラマで多くのヒロインを演じた奥菜恵（47）。写真集『ESCAPE』（ワニブックス刊、1999年）には、少女から大人へと移ろう瞬間が切り取られている。カメラマンの西田幸樹氏が活動40周年を迎えるにあたり、当時の撮影の想い出を明かしてくれた。【写真】西田幸樹氏が撮影した奥菜恵の写真集『ESCAPE』よりアザーカット「数か月前に写真展に伺った際、久しぶりに西田さんにお会いしたんです