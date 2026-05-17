今季は7試合登板で防御率0.82、サイ・ヤング賞へ順調ドジャース・大谷翔平投手が圧巻の投球を続けている。米ポッドキャスト番組「ドジャース・テリトリー」に出演した米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のドジャース番ケイティー・ウー記者が“現在地”について言及。圧倒的な投球パフォーマンスを大絶賛する一方で、今後の二刀流起用の鍵について語った。今季ここまでマウンド上で絶大な輝きを放っている大谷。ウー