【女子旅プレス＝2026/05/16】茅乃舎（かやのや）は、京都・祇園の地に「京都祇園 茅乃舎」を6月11日（木）にグランドオープン。1階では京都限定商品や器の物販、2階には全国初となる飲食店舗を併設し、日本の食文化を発信する新たな拠点となる。【写真】「京都祇園 茅乃舎」の提供メニュー＆物販ラインナップ◆茅乃舎、関西地区の旗艦店を京都に出店「京都祇園 茅乃舎」は、だしの文化を五感で体験できる新たな旗艦店。1階では京