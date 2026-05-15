日本代表の森保一監督は15日、FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表メンバー26名を発表した。 8大会連続8度目のW杯出場を果たした日本代表。“最高の景色を”を合言葉に、世界一を目指す中、直近の試合で攻撃の軸の1人でもある三笘薫（ブライトン／イングランド）が負傷してしまい、メンバー入りならず。また、長らく日本代表を支えた南野拓実（モナコ／フランス）も12月に左ひざ前十字じん帯断裂の重傷を負って間に合わず、招集