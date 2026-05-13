【モデルプレス＝2026/05/13】元乃木坂46の白石麻衣が2026年5月9日、自身のInstagramを更新。後輩で乃木坂46の梅澤美波との2ショットを公開した。【写真】33歳元乃木坂センター「自慢の後輩」と撮影のレア衣装姿◆白石麻衣、久保史緒里卒業コン衣装着用で梅澤美波と2ショット白石は「美しくかっこいい自慢の後輩」と添えて、5月21日に東京ドームでの卒業コンサートを控えている梅澤との2ショットを公開した。またこの時、白石は自