テレビ大分 11日は大分県内各地で初夏の陽気となり、日田で28.7度、玖珠で26.9度、大分では2026年最高の26.8度を観測しています。 ここからは今後の暑さの見通しについて大波多予報士の解説です。 ◆大波多美奈予報士 福岡管区気象台は、11日、県内など九州北部地方に「早期天候情報」を発表しました。これは、その時期としては10年に1度しかないような暑さなどが予想される時に、6日前までに注意を呼びかける情報です。