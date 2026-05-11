熊本市は、新しい庁舎への建て替えに向けて2028年度にも着工する予定です。気になるのが工事の費用です。工事費が高騰するなか、どのような手を打つのか、注目されています。八代市の庁舎建設をめぐり、先週現職の市議会議員らが逮捕された収賄事件。 ■KKT緒方大樹記者リポート「成松容疑者の自宅です。捜査員でしょうか、段ボールの中の書類を確認しています」行政への信頼が揺らぐ事態に…。■きょうの熊本市