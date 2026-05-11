セルティックの日本代表FW前田大然が、レンジャーズとのオールドファームを振り返った。10日、スコティッシュ・プレミアシップ（スコットランド1部）第36節が10日に行われ、セルティックはレンジャーズと対戦。逆転での優勝を目指すセルティックだったが、前田が大きな活躍を見せた。先制されたセルティックは、ヤン・ヒョンジュンのゴールで前半のうちに追いつくと、後半に前田が2ゴールの活躍。特手に2点目は、左からのク