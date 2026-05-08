人気レースクイーンの池永百合（30）が8日までに自身のインスタグラムを更新。ミニスカ夏コーデを披露した。ドット柄のミニカットソー＆白のミニスカ姿の写真をアップし「5/10(日)フェスタソーレ撮影会の予約が始まってます」と告知。「カメラがない方も、スマホで撮影OK人数も多くないのでゆっくりのんびり話しながら撮れると思います」などとアピールした。この投稿にフォロワーらからは「とても可愛いです」「めちゃ