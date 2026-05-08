【「悪役令嬢転生おじさん」10巻】 5月8日 発売 価格：825円 画像はAmazonの商品ページ（https://amzn.to/4uxI8OA）より 【拡大画像へ】 少年画報社は、マンガ「悪役令嬢転生おじさん」の10巻を5月8日に発売する。価格は825円。 本作は52歳の公務員・屯田林憲三郎が交通事故をきっかけに、乙女ゲームの世界で悪役令嬢の“中の人”になるというストーリ