ひらめきを邪魔するものって、何？ 「頭がよくない」という思い込み 「私は頭が悪いし、ひらめきなんて無理」と思い込んでしまうのには、いくつか理由があります。 理由の１つが、学校教育の影響です。テストの成績で能力を評価するシステムでは、ひらめきなどは評価されないからです。学校の勉強ができる子どもと、ひらめきを生む力に長けている子どもは必ずしも一致しないのに。 テストの点数や偏差値だけで「私は人より