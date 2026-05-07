かつて庶民の憧れだった「マイカー」は、長い時を経て、まったく異なるフェーズへと突入しています。それは自家用バス。世の中には自家用の“バス”を所有する人たちがいるのです。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■背景に映るバスは“自家用”！息子との2ショットに「すごすぎ」「ロマン過ぎる」Xユーザーの「おっくー」さんがこのほど投稿したのは、息子さんと2人きりのドライブ中の風景を収めた1枚。