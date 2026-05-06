＜絶品グルメ＆絶景を満喫！金沢日帰りバスツアースペシャル＞年間観光客数１０００万人超え！石川の定番観光地完全網羅！歴史と美食の街・金沢＆ここでしか見られない絶景能登を巡る、ゴールデンウィークバスツアースペシャル！【出演者】小田井涼平水野真紀福田麻貴（3時のヒロイン）かなで（3時のヒロイン）【訪れた場所】●近江町市場（石川県金沢市）[近江町コロッケ]営業時間／10:00〜16:00・能登コロッケ 480円・近江町