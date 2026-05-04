東海リーグに所属するアトレチコ鈴鹿のユニフォームスポンサーとなったカズがサッカークラブのスポンサーになった。東海リーグに所属するアトレチコ鈴鹿は5月4日、クラブのユニフォームスポンサーとしてJ3の福島ユナイテッドFCのFW三浦知良（59）と契約したことを発表。昨年までJFL時代の同チームでプレーしたカズが、三重・鈴鹿市からJリーグを目指す古巣を支援する。カズが契約したのはメインの胸スポンサーに次ぐ鎖骨左上の