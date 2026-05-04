日本の女子サッカー界で生まれた新たな金字塔に、韓国メディアも注目している。『SPOTV news』は、「“日本サッカーはどこまで先を行くのか”初の女性監督優勝者が登場...INAC神戸レオネッサ、４シーズンぶりに頂点へ」と見出しを打ち、WEリーグ（日本女子プロサッカー）でINAC神戸レオネッサを優勝に導いた宮本ともみ監督の快挙を大きく報じた。同メディアは、Ｉ神戸が５月３日のリーグ第20節でAC長野パルセイロ・レディース