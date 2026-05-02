明治安田Ｊ１百年構想リーグ第１４節（２日）、浦和が千葉戦（埼玉）に２―０で快勝し、２連勝を収めた。浦和は４月２８日にマチェイ・スコルジャ監督と契約解除し、アシスタントコーチだった田中達也氏が暫定的な指揮官に。?浦和のワンダーボーイ?として人気者だった新指揮官は、同２９日の川崎戦で初陣を飾ると、この日も采配が冴えわたる。オフサイドで得点にはならなかったものの、前半９分にＭＦマテウスサビオがネット