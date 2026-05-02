俳優の小松準弥（32）が1日、自身のXを更新。6月末で所属事務所退所することを報告した。【動画】『リバイス』日向亘＆小松準弥＆前田拳太郎が決めセリフ連発で観客大歓声！小松はXに文面を掲載。そこでは「日頃より温かいご声援をいただき、誠にありがとうございます。この度、私 小松準弥は、2026年6月30日をもちまして、株式会社サンミュージックブレーンを退所することとなりました」と伝えた。「これまで応援してくださっ