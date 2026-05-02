■MLBカージナルス 7ー2 ドジャース（日本時間2日、ブッシュ・スタジアム）ドジャースの大谷翔平（31）が敵地でのカージナルス戦に“1番・DH”で先発出場し、5打数0安打で2戦連続のノーヒットに倒れた。試合は先発のE.シーハン（26）が2被弾など4回途中4失点、救援陣も粘ることができなかった。打線は再三のチャンスも反撃に繋げることができず、ドジャースは今季初の3連敗を喫した。カージナルスの先発・M.リベラトーレに対し、