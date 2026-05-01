新型“7人乗りSUV”にSNSで反響集まる！メルセデス・ベンツは2026年3月20日、欧州で新型「GLB」のハイブリッドモデルの受注を開始しました。2025年12月に6年ぶりの全面刷新を受けて2代目へ進化したGLBに続き、待望のガソリンエンジン搭載モデルがラインナップへ加わったことで、大きな注目を集めています。【画像】超カッコイイ！ これが1.5L「ターボ」エンジン搭載の新型「“7人乗り”SUV」です！（51枚）新型GLBは、スクエ