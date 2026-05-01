首都圏の新築マンションの平均坪単価が、3期連続で500万円台となっています。2026年1月から3月に販売された首都圏の新築マンションの平均坪単価は、前の期に比べて0.4％上昇し、502.1万円と、3期連続で500万円台となりました。ファミリータイプの70平方メートルの部屋に換算すると、およそ1億544万円になります。また、中古マンションの平均坪単価は324.3万円で8期連続で上昇し（前期比＋5.9％）、最高額を更新しました。調査した