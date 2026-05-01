カーディフ損保は、金融機関の住宅ローンを利用の生活者向けに、「認知症」によって入院し、働けなくなった場合にローン返済を保障する新特約（正式名称：「就業不能信用費用保険（精神障害の障害範囲に関する特約を含む）」）を開発した。5月1日から、京葉銀行の住宅ローンを新規で借り入れの生活者に提供開始する。この保障は、住宅ローン債務者が認知症による入院で、働けない状態（就業不能状態）が所定の期間継続した場合、最