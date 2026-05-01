【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BE:FIRSTの9thシングル「BE:FIRST ALL DAY」に収録の新曲「Rondo」が、5月4日に先行配信されることが決定した。 ■新曲「Rondo」は『CDTVライブ！ライブ！』でテレビ初披露 混迷する時代のなか、ダンスと音楽を武器にシーンを切り拓いてきたBE:FIRSTが、TOKYOから世界を踊らせる。 日本のヒップホップシーンを代表するプロデューサー・Chaki Zuluが手掛け