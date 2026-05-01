ダイソーで可愛いミッキーデザインのサンダルを発見！ゴミ出しやコンビニなど「ちょっとそこまで」に便利なつっかけタイプですが、100円ショップとは思えない履き心地の良さに驚きました。大人も欲しくなるクオリティと、こだわりの設計を兼ね備えた優秀な一足。その魅力を詳しくレポートします♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：サンダル（ミッキーアイコン）価格：￥550（税込）サイズ（約）：22〜24cm販売ショップ：ダ