【5月1日】注目銘柄8社 【注目度：S】☆ＳＢＩ HD（8473）本決算証券、商品先物取引業Focus：SBI証券のゼロ革命によるシェア拡大と、銀行・資産運用事業の過去最高益更新。PE投資の評価益と増配の継続性に注目。 【注目度：A】◎伊藤忠商事（8001）本決算卸売業Focus：非資源分野の収益性と、株式分割後の実質増配を含む株主還元策をチェック。食料・金融セグメントの利益成長と進捗をチェック◎丸紅（8002）本決算