サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（通称『日プ新世界』）の#6が、4月30日午後9時からLeminoにて無料配信され、現時点での“穴あき順位”が発表された。【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生1位は「第1回順位発表式」から変わらず、加藤大樹。2位は、前回7位だった照井康祐だった。『PRODUCE 101 JA