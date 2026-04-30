FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）、CANDY TUNE（キャンディーチューン）、SWEET STEADY（スイート ステディ）、CUTIE STREET（キューティーストリート）、そしてMORE STAR（モアスター）が所属するKAWAII LAB.（カワイイラボ）による衣装展『〜KAWAII LAB. 衣装展〜 KAWAII CLOSET in 大丸東京店』が、2026年4月24日から大丸東京店 11階催事場で開催中だ。本展では、KAWAII LAB.所属5グループ、メンバー総勢38名がライブやミュー