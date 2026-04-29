「連休はどこか遊びに行くの？」連休に入る直前、上司からかけられた何気ない一言。他愛もないコミュニケーションだと感じる人もいるだろうが、「休日の予定」を聞かれることに”拒否反応”を強く感じる人もいるようだ。インターネットの相談サイトにも、連休前日に上司からプライベートの予定を問われたことを「ハラスメント」と捉えた人の相談があった。「私生活に踏み込まれて非常に怖い思いをした」という相談者だが、休日の予