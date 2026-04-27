タレントの成瀬いな（25）が27日までに自身のインスタグラムを更新。ブルーのミニスカ・セパレートコスチューム姿を披露した。「ニコニコ超会議#SANYO超会議2026今年もお世話になりました3年連続でSANYOブースに立たせていただけて、本当にありがたくて光栄です」とつづり、ブルーのミニスカ・セパレートコスチューム姿の写真をアップ。「たくさん遊びに来てくれて、一緒に楽しんでくれてありがとうまた会いましょう