スイーツパラダイスでは、2026年4月25日からフルパラコースで「メロンマンゴー食べ放題 いちごもまだあるんじゃないかな...？」を開催します。ブランドいちごは在庫限り上品な味わいのメロンと、毎年大人気のマンゴーが食べ放題に登場。産地直送のブランドいちごは、入荷がある限り楽しむことができます。日本各地の様々な品種から、今が食べごろの国産メロンが並びます。とろけるような食感と上品な甘さが特徴です。「花のしずく