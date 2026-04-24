令和の今も、聴く人の心を揺さぶる昭和歌謡。作詞家としての顔を持つ五木寛之さんと、歌手であり昭和歌謡の研究家でもあるタブレット純さんの人生のそばにも、いつも歌謡曲があったといいます（構成：北村文代撮影：大河内禎）【写真】当時の芸能界は、ある意味別世界でしたからね…* * * * * * *＜前編よりつづく＞悲しい時代に沁みた音楽とはタブレット先日、映画『わが命の唄 艶歌（えんか）』を観まして、そのあとで原作と