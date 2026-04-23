ラグビーリーグワン1部のBL東京は23日、東京都内で公開練習と定例会見を開いた。会見にはこの日までに今季限りの退団が発表されたSOリッチー・モウンガ（31）、FLシャノン・フリゼル（32）のオールブラックス経験者が登場。リーグ2連覇中のチームは現在6位とプレーオフ（PO）進出圏内ギリギリに付けるが、「やり遂げないといけないことがある」「もう一つ、大きな思い出を作れるように頑張る」と3連覇を置き土産にすることを誓っ